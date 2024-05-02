أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق فجر اليوم الخميس الموافق 2/5/2024، هدفًا حيويًّا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلّة؛بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" بواسطة الطيران المسيّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.