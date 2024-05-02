توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا كما تنشط الرياح في الفترة المسائية.
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س .
السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة لتصل الى 65 كلم/س أحيانا في المناطق الشمالية.
الأحد: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتصبح الاجواء مهيأة لأمطار متفرقة بدءًا من الظهر، تشتد غزارتها ليلًا مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين بدءًا من ارتفاع 2200 متر .
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل ورياح ناشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.