الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالًا لتصل الى 65 كلم/س.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع هطول امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية صباحا كما تنشط الرياح في الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، وتكون الرياح ناشطة فتشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س .

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتبقى الرياح ناشطة لتصل الى 65 كلم/س أحيانا في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة وتصبح الاجواء مهيأة لأمطار متفرقة بدءًا من الظهر، تشتد غزارتها ليلًا مع برق ورعد واحتمال تساقط الثلوج فجر الاثنين بدءًا من ارتفاع 2200 متر .