خضر: عدد النازحين السوريين في بعلبك الهرمل تخطى الـ315 ألفًا وحل الملف هو بترحيلهم

اعتبر محافظ بعلبك- الهرمل ​بشير خضر​، أنّ "الوقت الآن هو للتّكاتف وإيجاد حلول لملف ​النزوح السوري​"، متمنّيًا على كلّ الأحزاب السّياسيّة "عقد مؤتمر وطني لإيجاد حلّ لموضوع النّزوح". ورأى أنّ "الحلّ هو بالتّرحيل، إن كان بعودة آمنة إلى ​سوريا​ أو إلى مكان آخر".

وأكّد، أنّ "عدد النازحين السوريين في ​بعلبك الهرمل​ تخطّى الـ315 ألفًا، بحكم الولادات وبحكم النّزوح الّذي يحصل عبر الحدود"، داعيًا إلى "ضرورة تعديل بعض القوانين اللّبنانيّة، بما يتماشى مع الواقع الّذي نعيشه". ولفت إلى أنّ "التحدّي الكبير في بعلبك الهرمل وفي المحافظات الأخرى هو مدى إمكانيّة تطبيق القانون على جميع السّكان الموجودين على أراضينا".