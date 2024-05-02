بلينكن: الرصيف البحري قبالة غزة يبدأ عمله بعد أسبوع

القاهرة - كتب محمد نسيم - زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقطة تفتيش للمساعدات في معبر كرم أبو سالم، الأربعاء 1 مايو 2024، بينما كانت أصوات نيران الدبابات تدوي داخل قطاع غزة ، وفق ما أوردت "رويترز".

وحصل بلينكن على أول نظرة عن قرب للقطاع بعد 6 أشهر من الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل، وذلك أثناء جولته عند المعبر، حيث يتم تفتيش شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وهي عملية اشتكت جماعات الإغاثة من أنها تعرقل دخول هذه المساعدات.

وسعت إسرائيل إلى إظهار أنها لا تمنع المساعدات لغزة، خاصة منذ أن أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قائلاً إن سياسة واشنطن يمكن أن تتغير إذا فشلت إسرائيل في اتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في أسدود:

على حماس أن تقرر إذا ما كانت ستقبل بالاتفاق، ولا وقت للتسويف ولا للتلاعب.

إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق الرهائن.

لا وقت لمزيد من التأخير، وعلى حماس قبول المقترح.

سيتم تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل غزة بعد أسبوع واحد.

طحين أميركي وصل إلى ميناء أسدود تمهيدا لإدخاله إلى غزة، والكمية تكفي 1.5 مليون فلسطيني لمدة 6 أشهر.

نعمل لضمان توزيع المساعدات بشكل فعال داخل غزة وعدم عرقلة ذلك من جانب حماس.

التقدم بشأن المساعدات حقيقي، لكن نظرا إلى الحاجة الهائلة في غزة يجب الإسراع بإدخالها.

أحد التحديات المتبقية هو التأكد من توزيع المساعدات.

لن نغير موقفنا بشأن رفح، ولن نؤيد شن عملية عسكرية بدون وجود خطة لحماية المدنيين.

حماس تتخذ قراراتها بنفسها، والتوصل إلى اتفاق من شأنه تحسين ظروف الفلسطينيين.

لم نطلع على خطة من قبل إسرائيل بشأن رفح حتى الآن.

غالانت لبلينكن: نزيد المساعدات لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أوضح لوزير الخارجية الأميركي أنتوني لبلينكن أن إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري، في إشارة إلى اجتياح محتمل على رفح.

أتى ذلك خلال زيارة بلينكن إلى تل أبيب اليوم، والتي أكد خلالها رفض بلاده عملية عسكرية في رفح دون خطة واضحة لحماية المدنيين.





المصدر : وكالات