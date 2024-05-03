غارات إسرائيلية استهدفت عيترون ومارون الراس وبنت جبيل وقصف مدفعي على كفرحمام

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على أطراف بلدة كفرحمام، فيما تنفذ مسيرة إسرائيلية طلعات استكشافية تجسسية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولًا حتى أجواء البقاع.
هذا، ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، ونفّذ غارة أخرى على منزل في بلدة مارون الراس.
وأفادت قناة "المنار" عن غارة جويّة إسرائيلية بالصواريخ استهدفت مدينة مدينة بنت جبيل.
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