وزارة الصحة الفلسطينية تدين قتل الاحتلال الإسرائيلي طبيباً داخل المعتقلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نددت وزارة الصحة الفلسطينية بجريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تحت التعذيب داخل المعتقلات، والذي تم اعتقاله برفقة ثلة من الكوادر الصحية وهم على رأس عملهم خلال العدوان على المستشفيات في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جريمة قتل الاحتلال الطبيب البرش في المعتقلات رفع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 492 شهيداً، بالإضافة إلى مئات المعتقلين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل والعمل على زيارة الأسرى وحمايتهم في المعتقلات من التعذيب والإرهاب والقتل وإطلاق سراحهم.

يذكر أن الاحتلال دمر 90 في المئة من المنظومة الصحية في قطاع غزة، مما تسبب في وفاة المئات من المرضى والجرحى.