نواب ديمقراطيون يطالبون بايدن بقطع المساعدات عن إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب 57 عضوا في مجلس النواب الأميركي من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن، بقطع المساعدات عن إسرائيل، لثنيها عن خطتها للهجوم واسع النطاق على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة .

وأعرب النواب في رسالة لبايدن، أمس الأربعاء، عن قلقهم من خطة إسرائيل لشن هجوم على المدينة.

وأكدوا أنه "من غير المقبول بأي حال من الأحوال الهجوم على رفح".

وحذّروا من أن الهجوم "قد يضع المنطقة على شفا حرب أوسع لا تحتملها إسرائيل ولا الولايات المتحدة".

وطالبوا بايدن باستخدام القوانين لوقف المساعدات بما في ذلك العسكرية الموافق عليها، من أجل منع الهجوم.

وأشاروا إلى أنه "على الحكومة الأميركية التحرك لحفظ حياة الأبرياء إذا كانت حكومة إسرائيل لا تعبأ بالقانون الدولي وحماية المدنيين".

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، في حال نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها "المعقل الأخير لحركة حماس ".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر : وكالات