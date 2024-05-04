"أوبك": العراق وكازاخستان سيعوضان فائض إنتاجهما للنفط بإجمالي مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الجمعة، إن العراق وكازاخستان سيعوضان بالكامل فائض إنتاجهما للنفط، الذي بلغ نحو مليون برميل يوميا، بحلول نهاية العام الحالي.

وذكرت "أوبك" أنها عقدت ورشة عمل "بنّاءة" مع كازاخستان والعراق، ومصادر ثانوية حول خطط تعويض فائض الإنتاج.

وقالت "أوبك" في بيان لها: "هدفت عملية التبادل الناجحة إلى مشاركة خطط التعويض للعراق وكازاخستان عن كميات الإنتاج الزائد المعلقة لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024، والتي بلغ إجماليها حوالي 602 ألف برميل يوميا للعراق، و389 ألف برميل يوميا لكازاخستان.

وأشارت "أوبك" في بيان لها، إلى أن الخطط المشتركة بين البلدين أدناه، تظهر بالتفصيل أنه سيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحاجة بحلول نهاية هذا العام"، وكانت وزارة الطاقة في كازاخستان، الشهر الماضي، أعلنت أن البلاد ملتزمة باتفاق "أوبك+"، وستعوّض تدريجيا عن فائض الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024 على مدار العام.

وقال الوزارة في بيان لها: "تؤكد كازاخستان التزامها باتفاق "أوبك+"، وتدعم جميع القرارات المتخذة مع الدول الأعضاء في "أوبك+". وأشارت إلى أنه "بعد قرار الاجتماع الـ53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أعدت كازاخستان خطة تعويضات مفصلة، والتي بموجبها ستقوم بالتعويض التدريجي عن فائض الإنتاج في الربع الأول خلال عام 2024".