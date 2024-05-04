37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب البرازيل الى ما لا يقل عن 37 قتيلا مع فقدان 74 شخصا.
وتُعتبر مهمة رجال الإنقاذ شاقّة إذ باتت مدن بكاملها معزولة عمليا عن العالم ويتعذّر الوصول إليها بسبب فيضانات تجتاح منذ أيّام ولاية ريو غراندي دو سول حيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى يوم الأحد على أقل تقدير.
وقد غرقت مناطق سكنية بكاملها فيما دُمّرت طرق وجُرفت جسور بسبب الفيضانات . والأضرار البشرية والمادية كبيرة وتتركز خصوصا في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين والأوروغواي.
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