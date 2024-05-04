بلينكن: حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار مع إسرائيل

اكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار مع إسرائيل".

واشار في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، الى اننا "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـ نعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن". وتابع "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس".