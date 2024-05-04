جامعة فيرمونت تلغي خطابا للمندوبة الأميركية بالأمم المتحدة استجابة لمطالب الطلبة المحتجين

كشفت شبكة NBC الأميركية أن "جامعة فيرمونت ألغت خطابا للمندوبة الأميركية في الأمم المتحدة استجابة لمطالب الطلبة المحتجين". وانتفضت الجامعات الأميركية احتجاجا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وعلى استمرار الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية لاسرائيل. ثم امتدت الاحتجاجات وعمليات نصب الخيم إلى أكثر من 75 جامعة أميركية حتى الآن، فضلا عن انتشارها في جامعات دول اخرى مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا.

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