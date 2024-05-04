مسيرة صلاة وتأمل في زغرتا بدعوة من أبرشية طرابلس المارونية لمناسبة الشهر المريمي

انطلقت مسيرة صلاة وتأمل، في زغرتا بدعوة من ابرشية طرابلس المارونية، والأبرشية البطريركية المارونية نيابة اهدن - زغرتا، لمناسبة بداية شهر العذراء، وذكرى انتقال الطوباوي العتيد البطريرك اسطفان الدويهي.

وانطلقت المسيرة من كنيسة سيدة زغرتا، باتجاه الشارع العام، يتقدمها رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، النائب البطريركي على نيابة اهدن - زغرتا المطران جوزيف نفاع، الخور أسقف اسطفان فرنجيه، إلى لفيف من الكهنة.

كما شاركت في المسيرة الأخويات، فرق من الكشافة، وشبيبة كاريتاس، وحشد من ابناء منطقة زغرتا الزاوية.

وحمل المؤمنون تمثالاً للسيدة العذراء، ورفعت الصلوات والتراتيل المريمية من المكبرات الصوتية على أصداء الزغاريد وأمام مشهد نثر الورد والارز على تمثال السيدة العذراء المرفوع على الاكف وصورة جدارية للطوباوي البطريرك أسطفان الدويهي. واختتمت في كنيسة سيدة زغرتا بصلاة وتأمل.