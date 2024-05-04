وزير الخارجية الأمريكي يُحذر من اجتياح رفح.. ويؤكد: إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة جنوبي غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.



وقال بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".

وتابع، إن "حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل

نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".