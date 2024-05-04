المطران عطالله حنا: الحواجز الاسرائيلية بمحيط كنيسة القيامة تمنع المسيحيين من الوصول

كشف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأورثوذكس المطران عطالله حنا، في حديث تلفزيوني ان "المسيحيين من مختلف المدن الفلسطينية لن يتمكنوا من الوصول الى كنيسة القيامة، والحضور سيقتصر على المسيحيين في القدس وضواحيها"، مشيرا الى ان "الحواجز الاسرائيلية المحيطة بكنيسة القيامة تمنع المؤمنين من الوصول الى الكنيسة".

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