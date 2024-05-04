مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة عن اتحاد القبائل العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، الادعاءات المتداولة بأن الاتحاد يعد ميليشيا مسلحة.

وأكد بكري خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن هذه الأكاذيب تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي دون التحقق من صحتها.

وبين المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد سيتقدم بطلب للتسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي كمجتمع أهلي يهتم بالأمور الاجتماعية وليس المسلحة.

وأوضح بكري أن الاتحاد منزوع السلاح بالكامل بعد الجهود المبذولة لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، وذلك ردًا على سؤال المذيع عما إذا كانت هناك أسلحة مع أفراد الاتحاد.

وأكمل بكري قائلا: "مفيش حاجة اسمها ميليشيات.. ومفيش قطعة سلاح واحدة مع حد"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يوافق على وجود ميليشيا مسلحة وأن الهدف الرئيسي وراء تشويه سمعة الاتحاد هو النيل من جهود القيادة السياسية الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.