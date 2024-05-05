أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن بلدة صير الغربية - قضاء النبطية فجعت بجريمة ذهبت ضحيتها ابنة البلدة (ز. م.) في فندق تعمل فيه في منطقة الروشة- بيروت.
وأوضحت الوكالة أن الضحية (33 عاما) الموظفة في الفندق، تعرضت للاعتداء والتعنيف على يد موظف آخر غير لبناني (مواليد 1989) في الفندق وألقى بها في مخزن الفندق.
ونقلت الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بحالة حرجة جدا وما لبثت أن فارقت الحياة.
وفتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث، وهي تلاحق الجاني للقبض عليه بعد تواريه.
وبناء على اشارة القضاء تم تسليم التحقيق الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة بعد تعرّضها للاعتداء والتعنيف في أحد فنادق بيروت وقوى الأمن تُلاحق الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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