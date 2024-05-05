مصر وإيران تواصلان التشاور لتطبيع العلاقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق وزيرا الخارجية المصري والإيراني، سامح شكري وحسين أمير عبد اللهيان، أمس على مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة، سعيا نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد في بيان صحفي أن اللقاء على هامش القمة الاسلامية في جامبيا، شهد توافق الوزيران على أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية فى هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم الإسلامى تحديات جساما.

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