لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اللبناني توقيف سوري بداعي قيامه بأعمال إرهابية في بلدة عرسال بشمال شرق البلاد .

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام أمس ، «إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال سوريا مطلوبا لقيامه بأعمال إرهابية».

ووفق البيان، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات سوريا لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال سلب وسرقة بقوة السلاح، مشيرا إلى أن الموقوف نفذ نحو 100 عملية سلب.