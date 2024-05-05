اخبار العالم

لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اللبناني توقيف سوري بداعي قيامه بأعمال إرهابية في بلدة عرسال بشمال شرق البلاد .

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام أمس ، «إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال سوريا مطلوبا لقيامه بأعمال إرهابية».

ووفق البيان، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات سوريا لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال سلب وسرقة بقوة السلاح، مشيرا إلى أن الموقوف نفذ نحو 100 عملية سلب.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا