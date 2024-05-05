شكرا لقرائتكم خبر لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام أمس ، «إنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال سوريا مطلوبا لقيامه بأعمال إرهابية».
ووفق البيان، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات سوريا لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال سلب وسرقة بقوة السلاح، مشيرا إلى أن الموقوف نفذ نحو 100 عملية سلب.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يوقف سوريا بداعي ممارسة أعمال إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.