جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال أيمن زعرب القيادي بـ"الجهاد الإسلامي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال أيمن زعرب أحد قادة لواء "رفح" في حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال - في بيان صحفي مقتضب، أوردته قناة (آي.24 نيوز) الإسرائيلية - إن زعرب، "متورط في هجوم طوفان الأقصى" الذي نفذته فصائل المقاومة في قطاع غزة، على "مستوطنات غلاف غزة" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

حماس: تعاملنا بإيجابية مع ورقة الإطار المقدمة من الوسطاء للوصول لاتفاق



قال مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، إن قيادة المقاومة تبدي مرونة عالية في إطار إنجاز اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف شامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، وتعاملت بإيجابية مع ورقة الإطار التي قدمها الوسطاء في إطار الوصول لاتفاق وصفقة جادة.

وأضاف في تصريحات نشرتها حماس عبر حسابها، أن الاتصالات دائمة بين قيادة المقاومة، والمشاورات والمفاوضات مستمرة مع الوسطاء للوصول لاتفاق جاد وحقيقي.

ولفت إلى أن نتنياهو وقادة الاحتلال على الدوام يفشلون المفاوضات، ونتنياهو متعنت وغير مهتم بتحرير وعودة أسراه ولا مطالب عائلاتهم، ويتحدى العالم لمواصلة حرب الإبادة الجماعية.

وأكد القيادي في حماس، أن تهديدات الاحتلال حول رفح لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا ولن تُخضع قيادة المقاومة في المفاوضات وموقفنا ثابت، وجاهزون لحماية شعبنا والتصدي للعدوان، وعلى العالم لجم الاحتلال الفاشي ووقف الإبادة الجماعية.

الاحتلال يطلق النار تجاه شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المدمر في دير الغصون

عرضت فضائية “العربية”، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المدمر في دير الغصون شمال طولكرم.

وأوضح الفيديو لحظة إطلاق النار على الشخصين من قبل قوات الاحتلال.

واطلقت قوات الاحتلال النار على شخصين خرجا من تحت ركام المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم والذي تحاصره منذ منتصف الليلة الماضية وقامت بقصفه بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة.

وقامت أكثر من 50 آلية للاحتلال بمحاصرة بلدة دير الغصون في طولكرم وفرضت حظر التجول في المنطقة.

كما شرعت جرافات الاحتلال بهدم المنزل المحاصر كما جرفت أسواره الخارجية، وبعض الطرق في محيطه.

وانتشلت جرافة الاحتلال فجر اليوم جثمان شهيد أثناء هدم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، دون معرفة هويته بعد.

مفاوضات هدنة غزة.. إسرائيل تحدد "شرط" توجه وفدها إلى القاهرة





وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "إسرائيل لن تقدم أي التزام بشأن قضايا الهدنة قبل معرفة مدى مرونة حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل أكدت أن وفدها لن يتوجه للقاهرة لاستكمال المفاوضات، قبل أن تقدم حماس ردها على مقترح التهدئة".

وقال عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس: "لم نتلق ردا رسميا من حماس حتى الآن، وعندما نتلقى هذا الرد فالمجلس الحربي سينعقد لبحثه".

وأصرت إسرائيل مرارا وتكرارا على أنها لن تقبل بإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الرهائن المحتملة، مصممة على القضاء على ما تبقى من حركة حماس بها.



