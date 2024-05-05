ما تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وبحسب الوزارة، فإنه سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وحددت الوزارة تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:

_ الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين 4 اختيارات لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.

- الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغي السؤال للطالب.

- يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان و التى تتضمن "اسم الطالب - رقم الجلوس".

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الإمتحان على هيئة ملف PDF، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg) ، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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