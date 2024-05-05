رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس بالدوحة كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب

نقلت وكالة رويترز -عن مسؤول مطلع- أن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل.



وقال هذا المصدر المطلع إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.



وأضاف أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أم لا.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في أبريل/نيسان الماضي، إن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في هذه المرحلة، مؤكدا التزام بلاده بجهود الوساطة وبالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني بالمنطقة.



المصدر : رويترز

