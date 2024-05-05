زاخاروفا: موسكو لم تبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "موسكو لم تبادر أبدا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق، لكن بسبب الخط العدائي لهذه الدول تم قطع التواصل معها".

وشددت زاخاروفا، على أن "روسيا تسعى جاهدة للحفاظ على فرصة الحوار، لكن الدول غير الصديقة تفعل كل ما في وسعها لتعقيد التفاعل الطبيعي".

ورأت أن "دول البلطيق حققت نجاحًا خاصًا في هذا المجال، نظرًا للخط العدائي العلني لفيلنيوس(عاصمة ليتوانيا) وريغا (عاصمة لاتفيا) وتالين (عاصمة إستونيا)، فقد تم قطع جميع العلاقات مع هذه الدول وإداراتها".

وذكّرت بأن "عدداً كبيراً من الناطقين باللغة الروسية، بما في ذلك المواطنين الروس، يعيشون في دول البلطيق"، مضيفةً "لسوء الحظ، أصبح اضطهاد المواطنين بسبب المعارضة، واضطهاد الأحزاب الناطقة بالروسية والاعتقالات ذات الدوافع السياسية والاعتقالات والقضايا الجنائية الملفقة أمرًا شائعًا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا".