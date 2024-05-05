هنية : "حماس" ما زالت حريصة على التوصل لاتفاق شامل ينهي العدوان ويحقق صفقة تبادل جدية

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، أنه "الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى". ورأى هنية، أن "العالم بات رهينة لحكومة متطرفة لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غزة".

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