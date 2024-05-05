الرئاسة الفرنسية: ماكرون يدعو نتنياهو لاستكمال المفاوضات مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس.

وتطرق نتنياهو إلى مفاوضات إطلاق سراح الأسرى وإلى المنشورات المتداولة في وسائل الإعلام وقال إن هذه المنشورات تلحق الضرر بالمباحثات، وأضاف أن حماس هي التي تفشل في إطلاق سراح الأسرى، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل كانت وما زالت مستعدة لعقد هدنة ووقف القتال المؤقت لتحرير الأسرى، وهذا ما جرى في صفقات التبادل الاولى بحسب نتنياهو ثم عاد القتال.

وأضاف نتنياهو أن طوال فترة المفاوضات، أظهرت إسرائيل استعدادها لقطع شوط طويل وصفه وزير الخارجية الأمريكي وآخرون بأنه "سخي للغاية". لكن الحديث عن إنهاء الحرب وترك حماس على حالها، فلا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل بذلك.

وشدد نتنياهو على أن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة فظيعة لدولة إسرائيل حسب تعبيره، وسيكون ذلك بمثابة انتصار كبير لحماس، ولإيران، ولمحور الشر بأكمله.