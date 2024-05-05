الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم دورة تدريبية بالمملكة العربية السعودية لفائدة الدبلوماسيين الأفارقة

ياسر رشاد - القاهرة - إفتتحت صباح اليوم الأحد 05 مايو 2024 بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسيه بالرياض بالمملكة العربية السعودية دورة تدريبية لصالح 31 دبلوماسي افريقي من أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرياض.



تدوم الدورة ،التي ينشطها اطارات سامية من وزارة الخارجية السعودية ، 5 أيام من 05 إلى 09 مايو 2024، حيث تتناول عدة موضوعات هامة أبرزها : السياسه الخارجية للمملكة العربية السعودية و أهمية الدول الإفريقية للمملكة، رؤية 2030 والفرص المتاحة للدول الإفريقية، قواعد المراسم في العمل الدبلوماسي، اللباقة و المجاملة في العمل الدبلوماسي و الأمن السيبراني.



تم تنظيم هذه الدورة بالتعاون المثمر و الشراكة الفاعله بين جامعة الدول العربية الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية و معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية .



أشرف على مراسم حفل إفتتاح الدورة كل من سعادة السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق ممثلا عن معالي السيد أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، و معالي الدكتور عادل بن حسن العمراني مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ، و لفيف من المسئولين بالمعهد.



و في كلمته، أكد السفير لعجوزي مدير عام الصندوق على أهمية هذا النشاط الذي يندرج ضمن البرنامج السنوي للصندوق لدعم الكوادر الدبلوماسية في إفريقيا، مشدداً على اهتمام معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة هذه الأنشطة التي تدعم الكوادر الافريقية خاصة في مجال الدبلوماسية، و رحب بتنظيم هذه الدورة ، الأولي من نوعها ، بالمملكة العربية السعودية لصالح الكوادر الإفريقية، مؤكدا علي عمق العلاقات بين جامعة الدول العربية و المملكة العربية السعودية ، كما ثمن عالياً هذه المبادرة ورحب بهذا النشاط الهام الذي يساهم في دعم الكوادر الدبلوماسية الإفريقية.



من جهته، القي د. العمراني مدير عام المعهد كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بالحاضرين و تمني لهم خالص التوفيق ، مؤكدا على عمق العلاقات العربية الإفريقية ، كما أشاد بالتعاون المثمر ما بين المعهد و جامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دعماً للتعاون الفني العربي الإفريقي، متمنيا تكرار هذه التجربة الثرية بالشراكة مع الصندوق مستقبلا .