حزب الله: استهداف مستوطنتي كفريوفال وكفرجلعادي ردا على مجزرة ميس الجبل

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 05-05-2024 مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.