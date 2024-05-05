شكرا لقرائتكم خبر 7 يعلنون جاهزيتهم لخوض انتخابات تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم عدم فتح باب الترشح الرسمي للانتخابات التونسية المقررة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، أفصحت 7 شخصيات سياسية عن نيتها دخول غمار تجربة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، يضاف إليها الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي ألمح إلى أنه سيترشح لولاية ثانية، الذي أكد في تصريحات سابقة أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مساره، ولن يسلم الوطن لمن قاموا بتخريبه ولمن لا وطنية لهم.

وبين الشخصيات التي أعلنت ترشحها الكاتب الصافي سعيد، الذي تقلد منصب نائب في البرلمان في انتخابات 2019 التشريعية عن القائمة المستقلة «نحن هنا».

ولم يكتف الصافي سعيد بالإعلان عن ترشحه، بل قدم برنامجا انتخابيا تحت شعار «نحن هنا.. تونس تستطيع» يتبنى مقترح اعتماد نظام رئاسي معدل، وإحداث خطة نائب الرئيس، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وإقرار ضمانات لتنقيح الدستور بشكل يتم فيها الجمع بين دستوري 2014 و2022، إضافة إلى تطهير السجون من سجناء الرأي.

وأعلن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي ترشحه، وقال إنه يأتي في سياق تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مكانة الوطن وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

ومن ضمن المترشحين الناشط السياسي نزار الشعري، الذي قال في بيان توضيحي، إن برنامجه الانتخابي سيرتكز على 3 أهداف وهي تركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات، وإلغاء المرسوم 54، وإصدار «صلح الحقوق والحريات».

وترشح أيضا الوزير السابق المنذر الزنايدي، الذي أعلن من مكان إقامته فرنسا أنه سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يثق في قدرته على تحسين الأوضاع والمساهمة في الإنقاذ رفقة مجموعة من الكفاءات الوطنية.

ومن بين الأسماء الأخرى المترشحة رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، التي قد تواجه احتمالية الاقصاء من هذا السباق الانتخابي بسبب سنها الذي يقل عن 40 عاما، وهو ما يتعارض مع السقف الأدنى للعمر الذي حدده دستور 2022.

وتم تسجيل ترشح اثنين من وراء القضبان، وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

في المقابل لم يعلن الرئيس التونسى قيس سعيد الذى تولى الرئاسة في أكتوبر 2019، نيته الترشح لولاية ثانية، حيث أكد أن موضوع الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها، في وقت يرى مراقبون أنه في حال قرر الترشح، فإن حظوظه في الفوز ستكون الأعلى دون منازع، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد شعبي قوي.

شخصيات أعلنت ترشحها للانتخابات التونسية: