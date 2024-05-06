ترامب يتهم ادارة بايدن باستغلال النظام القضائي ويشبهها بالشرطة السرية لألمانيا النازية

كثّف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتهاماته لإدارة خلفه الديموقراطي جو بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبهًا إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية "غيستابو"، حسبما أفادت وسائل إعلامية أميركية.

وأدلى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني بتصريحات السبت في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركية.

واوضح ترامب إن إدارة الديموقراطيين هي "إدارة غيستابو"، منتقدًا كذلك القضاة الموكلين التحقيق في القضايا الجنائية المرفوعة ضده، حسبما نقل الإعلام الأميركي.

من جهتها، قالت إدارة بايدن الأحد في بيان إن تصريحات ترامب تؤكد أن "حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".

وجاءت التصريحات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية. وأنهى ترامب لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوما اتُهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.