منظمة التعاون الإسلامي تندد بـ"الإبادة" في غزة وتدعو لعقوبات على إسرائيل

ندّدت منظمة التعاون الإسلامي مجددا الأحد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى "فرض عقوبات" على إسرائيل، وذلك في البيان الختامي لقمتها في بانجول عاصمة غامبيا.

وطالب المؤتمر في البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الدول الأعضاء بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية" وفرض "عقوبات" على جميع المستويات "الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية" ضد إسرائيل.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار".

وبالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.