9 قتلى وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي السلام في رفح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"سقوط 9 قتلى وعدد من الإصابات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشطة في حي السّلام في مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى مقتل "4 مواطنين بينهم رضيع، إثر قصف الطّيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوّيّة خربة العدس شمال شرق المدينة".

وذكّرت "وفا"، بأنّ "طواقم الدّفاع المدني بمحافظة غزة، كانت قد انتشلت في وقت سابق أمس، 5 جثامين متحلّلة لضحايا من عائلة الجعبري، تمّ استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة".