أكّدت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، قبل ساعات من اجتماع ثلاثي في باريس مع الرّئيس الصّيني شي جينبينغ والرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "علينا أن نتحرّك للتّأكّد من أنّ المنافسة عادلة وغير مشوّهة" مع الصّين.
وأشارت إلى أنّ "الصين تُصنّع حاليًّا، مع دعم هائل، أكثر ممّا تبيع، بسبب انخفاض الطّلب الدّاخلي لديها. وهذا يؤدّي إلى زيادة المعروض من المنتجات الصّينيّة المدعومة، مثّل السّيّارات الكهربائيّة والصّلب، ممّا يؤدّي إلى تجارة غير عادلة"، مشدّدةً على أنّ "أوروبا لا يمكنها قبول ممارسات كهذه تُشوّه السّوق، ويمكن أن تؤدّي إلى تراجع التّصنيع في أوروبا".
وذكرت فون دير لاين أنّها أوضحت في مناقشات سابقة مع الرّئيس الصّيني، أنّ "الاختلالات الحاليّة في الوصول إلى الأسواق ليست دائمة، ويجب أن تُعالج".
تجدر الإشارة إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي كثّف في الأشهر الأخيرة، التّحقيقات في دعم الدّولة الصّينيّة لكثير من القطاعات الصّناعيّة، خصوصًا السّيّارات الكهربائيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا التحرك للتأكد من أن المنافسة عادلة وغير مشوهة مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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