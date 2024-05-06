قوى الأمن عممت صورة مشتبه به بالتعدي جنسيًا على العديد من القاصرين

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للمشتبه به "ب. ن."، الّذي تبيّن بحسب اعترافات القاصرين الضّحايا والموقوفين، أنّه قد تعدّى جنسيًّا على العديد من القاصرين؛ ومنهم مَن هو لا يزال مجهول الهويّة".
وطلبت في بلاغ، "من كلّ ضحيّة تعدّى عليها المشتبه به المذكور، التّواصل فورًا مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على الرّقم 293293/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات، علمًا أنّ البيانات المتعلّقة بالضّحايا تبقى سرّيّة للغاية"، مشيرةً إلى أنّه "سيتمّ التّنسيق مع قاضي الأحداث المختص، لمتابعة أي ضحيّة، ضمن الأطر الّتي يفرضها القانون".
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