"الغارديان": إسرائيل قتلت 7 عاملين بالرعاية الصحية جنوب لبنان بسلاح أميركي

كشفت صحيفة "الغارديان"، أن "إسرائيل استخدمت سلاحا أميركيا في غارة قتل فيها 7 عاملين بالرعاية الصحية جنوب لبنان في 27 آذار الماضي"، لافتةً الى أننا "فحصنا شظايا قنبلة MPR تزن 500 رطل وخلصنا إلى أن الغارة على مركز الرعاية الصحية بلبنان غير قانونية".
ورأى الصحيفة، أنه "يجب أن يكون للغارة على مركز الرعاية الصحية بلبنان آثار على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل".
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