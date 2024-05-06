«مليون ونصف فلسطيني سيتعرضون لإبـ.ادة جماعية».. بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن اجتياح رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من عواقب اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب "أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح".

وأضاف البيان أن اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف فلسطيني سيتعرضون لإبادة جماعية.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أمر سكان مدينة رفح ببدء إخلاء المدينة استعدادًا لعملية عسكرية محدودة، وطالبت سلطات الاحتلال النازحين في رفح بالتوجه ناحية وسط القطاع.