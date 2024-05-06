مراد: لإنزال أشد العقوبات بمجرمي "تيك توك" وعلى الدولة ضبط تلك التطبيقات ومراقبتها

أشار رئيس لجنة التّربية والتّعليم والثّقافة النّائب ​حسن مراد​، إلى أنّ "إزاء ما ظهر من جرائم على "Tiktok" بحقّ أولاد أبرياء، لا بدّ من صرخة وعي ليأخذ الأهل دورهم في الرّقابة، والمدارس دورها في التّوجيه، والدّولة دورها في ضبط تلك التّطبيقات ومراقبتها؛ وإنزال أشدّ العقوبات بالمجرمين".

وشدّد في تصريح، على "أنّنا في مؤسّسات "الغد الأفضل" ما قبل الجامعيّة، نولي الاهتمام التّام بالتّوجيه، وستكون الحصّة الأولى يوم الثّلثاء المقبل مخصّصة لشرح مخاطر هذه التّطبيقات والتّوجيه لتجنّبها، آملين أن تقوم وزارة التربية بالخطوة ذاتها".