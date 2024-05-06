المرتضى: نأمل أن تسحب الجامعة الأميركية في بيروت الدكتوراه الفخرية من رئيسة جامعة كولومبيا

لفت وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال ​محمد وسام المرتضى​، إلى أنّ "في خضمّ الحراك الطلابيّ السلمي والحضاري الذي تشهده جامعات عريقة في ​الولايات المتحدة الأميركية​، تأتي مواقف بعض من عُهِدَ إليهم بالحفاظ على القيم الإنسانية التي بُنِيَت عليها هذه الجامعات، لتضرب عرض الحائط بكل ما تعلِّمه الكتب السماوية والأرضيّة، وكل ما تحضّ عليه مراجع الأخلاق والحريّة والعدالة".

وأوضح في بيان، أنّ "في هذا السياق، يأتي الموقف المخزي الذي صدر عن رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية مينوش شفيق، التي تعاملت مع الحراك الطلابي الداعي إلى وقف الابادة الجماعية الجارية في ​غزة​، بموقف أقل ما يقال فيه أنه يدعم صلافة الظالم ويقمع صراخ المظلوم، وذلك في تحدٍ سافِر للقيم التي عُهِدَ لشفيق بحمايتها وصونها، وفي ضيق صدرٍ فاضح للاحتجاجات السلمية التي تعبّر عن أبسط حقوق التعبير عن الرأي".

وأشار المرتضى إلى "أننا في هذا الصدد نتابع وبتقدير بالغ، المداولات المسؤولة التي يقوم بها عمداء وأساتذة أكاديميون في ​الجامعة الأميركية في بيروت​، الذين توافقوا على إدانة سلوك شفيق، الحائزة على دكتوراه فخرية منحتها إياها هذه الجامعة عام 2017، فغدت بمواقفها اليوم غير مستحقة ما منِحَت"، مثمّنًا "مطالبتهم إدارة الجامعة بسحب هذه الشهادة الفخرية منها، لأن من يقوم بأفعال شائنة بحق القيم لا يستحق شهادة من هذه الجامعة المرموقة".

وأشاد بالجامعة الاميركية "التي وفّرت عبر تاريخها مساحة واسعة من الحرية لأجيال ساهمت في صنع ​لبنان​ والمنطقة، ونأمل منها وهي المؤتمنة على رسالة حقوقية نضالية نبيلة، أن تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وان تعلن سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من مسؤولة أكاديمية تدعم الصهيونية، وتتهم طلابًا هي مسؤولة عنهم بأنهم قوة احتلال وأنهم مرتزقة؛ وتطالب شرطة نيويورك بطردهم من حرم الجامعة وتهدد بفصلهم".

كما أكّد أنّ "هذه الممارسات العنفية غير مسبوقة بحق شباب وشابات جامعة كولومبيا، وضحاياها أصبحوا اليوم من الجسم التعليمي والإداري للجامعة، في ترهيب يناقض روح الحرية التي من المفترض ان تكون الجامعة في هدفها وفلسفة وجودها موئلًا وعنوانًا نموذجيًا لها".

وشدّد المرتضى على أنّ "مينوش شفيق لا تجسّد بالتأكيد قيم الجامعة الأميركية في بيروت، ولا قيم جامعة كولومبيا ولا قيم أي جامعة في المطلق. وندعم كل قرار يأخذه هذا الصرح في بيروت، والمتماشي مع تقاليد الحرية والعدالة التي لطالما رسمها منذ أكثر من مئة وستين سنة حتى يومنا هذا".