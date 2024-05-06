رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت باثنين الباعوث وعيد القديس جاورجيوس

احتفلت رعية الشويفات للروم الارثوذكس باثنين الباعوث وعيد القديس جاورجيوس، وللمناسبة ترأس كاهن الرعية الاب الياس كرم قداس العيد في كنيسة مار ميخائيل (المدبر)، وعاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المرّ، بحضور نقيب المحامين فادي مصري، الذي تلا إنجيل الباعوث باللغة الفرنسية، كما حضر حشد من المؤمنين، من أبناء الرعية والجوار.

بعد القداس، تمت قراءة إنجيل الباعوث باللغات العربية والانكليزية والفرنسية واليونانية والاسبانية والألمانية والاثيوبية، وطاف المؤمنون في زياح الباعوث على وقع ترانيم القيامة في باحة الكنيسة، ثم كانت معايدة ومفاقسة البيض، في الباحة الخارجية للكنيسة.

وللمناسبة، وجه كاهن الرعية معايدة، سائلا المسيح القائم من بين الأموات، أن يحل سلامه على هذا الوطن والمنطقة والمؤمنين كافة . كما شكر كل من ساهم في انجاح كافة النشاطات والخٍدم التي اقيمت طوال الأسبوع العظيم والفصح المقدّس، وخص بالشكر مجلس الرعية، وجوقة الكنيسة، واعضاء حركة الشبيبة الأرثوذكسية.

وكانت رعية الشويفات قد احتفلت بخدمة الهجمة وقدّاس الفصح مساء السبت بحضور رئيس بلدية الشويفات شديد حنا ونقيب المهندسين فادي حنا وحشد من أبناء الرعية والرعايا المجاورة. وعايد الأب كرم أبناء الرعية ودعاهم إلى التأمل بمعنى العيد والالتزام بمفهوم القيامة.