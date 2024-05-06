- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
احتفلت رعية الشويفات للروم الارثوذكس باثنين الباعوث وعيد القديس جاورجيوس، وللمناسبة ترأس كاهن الرعية الاب الياس كرم قداس العيد في كنيسة مار ميخائيل (المدبر)، وعاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المرّ، بحضور نقيب المحامين فادي مصري، الذي تلا إنجيل الباعوث باللغة الفرنسية، كما حضر حشد من المؤمنين، من أبناء الرعية والجوار.
بعد القداس، تمت قراءة إنجيل الباعوث باللغات العربية والانكليزية والفرنسية واليونانية والاسبانية والألمانية والاثيوبية، وطاف المؤمنون في زياح الباعوث على وقع ترانيم القيامة في باحة الكنيسة، ثم كانت معايدة ومفاقسة البيض، في الباحة الخارجية للكنيسة.
وللمناسبة، وجه كاهن الرعية معايدة، سائلا المسيح القائم من بين الأموات، أن يحل سلامه على هذا الوطن والمنطقة والمؤمنين كافة . كما شكر كل من ساهم في انجاح كافة النشاطات والخٍدم التي اقيمت طوال الأسبوع العظيم والفصح المقدّس، وخص بالشكر مجلس الرعية، وجوقة الكنيسة، واعضاء حركة الشبيبة الأرثوذكسية.
وكانت رعية الشويفات قد احتفلت بخدمة الهجمة وقدّاس الفصح مساء السبت بحضور رئيس بلدية الشويفات شديد حنا ونقيب المهندسين فادي حنا وحشد من أبناء الرعية والرعايا المجاورة. وعايد الأب كرم أبناء الرعية ودعاهم إلى التأمل بمعنى العيد والالتزام بمفهوم القيامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت باثنين الباعوث وعيد القديس جاورجيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.