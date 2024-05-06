المكاري حث القوى السياسية على انتخاب رئيس: لإنقاذ لبنان حتى لا يصبح تفصيلا صغيرا في صفقة كبرى

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن الأوضاع في غزة تؤثر على لبنان والمنطقة"، متمنياً لو أن "النواب استشعروا خطورة ما يحصل في المنطقة وسارعوا إلى إنقاذ بلدهم وانتخاب رئيس للجمهورية، حتى لا يصبح لبنان تفصيلا صغيرا في صفقة كبرى".

وأشار المكاري، في حديث عبر "الشرق" القطرية، إلى أن "اللجنة الخماسية بذلت جهودا كبيرة لملء الفراغ في سدة الرئاسة وحث القوى اللبنانية على انتخاب رئيس"، منوهاً بـ"دور اللجنة وجهودها التي نأمل أن تتكلل بالنجاح، علما بأن انتخاب رئيس مسؤولية اللبنانيين وواجبهم، لكنهم للأسف تقاعسوا عنه".

ورأى أن "العلاقات بين لبنان وقطر تطورت وشهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا على مختلف المستويات والمجالات مما جعلها وطيدة وصادقة ومتينة ونموذجا للعلاقات الأخوية التي اتخذت طابع التكامل شكلا ومضمونا".

وعن اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال "وزارة الاعلام اللبنانية ملتزمة حرية التعبير وحماية هذا الإرث الذي نتغنى به. لبنان بلد مبني على الحريات، ومن واجب وزارة الاعلام أن تحمي حرية التعبير وتحافظ عليها، بغض النظر عن الاختلاف والانقسام في الآراء السياسية".