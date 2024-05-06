درغام وصالح وقعا مذكرة تفاهم بين LIBNOR وUNDP

وقّعت المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "LIBNOR" المهندسة لانا درغام والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان "UNDP" محمد صالح مذكرة تفاهم بين المؤسسة والبرنامج، بحضور أعضاء مجلس إدارة "ليبنور" وفريق العمل. تهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون وتضافر الجهود في مجال الطاقة المتجدّدة وتعزيز الممارسات والقواعد الهندسية المتعلقة بالطاقة المستدامة والتنمية والبيئة في لبنان، وتطوير المواصفات الوطنية الخاصة بها وبالأبنية الخضراء، وزيادة الوعي بشأنها وتفعيل تطبيقها. وتضع المذكرة أيضاً إطاراً لدعم القدرات المؤسساتية وتأمين الموارد اللازمة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في مجال التحوّل الرقمي بما يؤمّن مكننة عملها وتطوير خدماتها.

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