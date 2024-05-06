أعلنت النّاطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية، "استدعاء السّفير الألماني في روسيا ألكسندر غراف لامبسدور للتّشاور"، بعدما اتّهمت موسكو بالوقوف وراء هجمات سيبرانيّة استهدفت أعضاء في الحزب الاشتراكي الدّيمقراطي الألماني، بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وأشارت إلى أنّ "السّفير سيبقى في برلين مدّة أسبوع، ثمّ يعود إلى موسكو"، مؤكّدةً أنّ ألمانيا تأخذ "على محمل الجد" هذا "العمل ضدّ ديمقراطيّتنا".
وكانت برلين وبراغ قد اتهمتا الجمعة، الاستخبارات الرّوسيّة بالوقوف وراء هجمات سيبرانيّة استهدفت أعضاء في الحزب الاشتراكي الدّيمقراطي الألماني و"مؤسسات تشيكية". ونسبتا هذا الهجوم إلى مجموعة تعرف باسم "ايه بي تي28".
وأوضحت الحكومة الألمانيّة أنّ الهجوم لم يستهدف الحزب فحسب، بل طال أيضًا "خدمات حكوميّة وشركات في مجالات الخدمات اللّوجستيّة والتّسليح والفضاء ومؤسّسات وجمعيّات عديدة" في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الألمانية استدعت سفيرها في روسيا للتشاور بعد اتهامها موسكو بتنفيذ هجمات سيبرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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