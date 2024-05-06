اعترافات 11 جاسوسا يمنيا يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت شبكة الجواسيس المكونة من 11 شخصا، والتي تعمل لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية في اليمن، إفادتها لقوات الأمن في صنعاء .

وعثرت قوات الأمن في اليمن، على شبكة تجسس تعمل لصالح الجيش الأمريكي والإسرائيل، مهمتها جمع معلومات ورصد مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية، في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية .

وألقت الأجهزة الأمنية في صنعاء، القبض على شبكة يتبعون كيانا استخباراتيا يدعى (قوة 400) بقيادة جاسوس المطلوب للعدالة عمار عفاش.

الشبكة جمعت معلومات ورصد مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي

جواسيس (قوة 400) قاموا برصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسير المستهدفة للعدو الصهيوني، وأن منتم القبض عليهم اعترفوا برصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومواقع زوارق القوات المسلحة ورفع إحداثياتها لمشغليهم، وتسببو في ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى والخسائر المادية بعد رفع المعلومات للعدو الأمريكي والبريطاني.

كما أوكل للجواسيس مهمة تنفيذ اغتيالات لمنتسبين في القوات المسلحة والأمن وإعطاب آليات ومعدات.

وفي السطور التالية تفاصيل اعترافات الجواسيس الـ 11 وفقا لما نشرته الأجهزة الأمنية في اليمن: