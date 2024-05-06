عاجل.. الاحتلال يقصف مخازن المساعدات في رفح ومصر تحاول السيطرة على حريق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخازن المساعدات في رفح بالجانب الفلسطيني، وساعدات عناصر الإطفاء المصرية في السيطرة على الحريق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

ودعا جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".