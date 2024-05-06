خارجية روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قد تضرب "أي منشأة عسكرية أو عتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية أو أماكن أخرى، في حال استخدمت كييف أسلحة بريطانية لضرب أهداف روسية".

واوضحت الوزارة الروسية في بيان، إنها "أبلغت السفير البريطاني نايجل كايسي بذلك بعدما استدعته الاثنين إثر تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون حول حق أوكرانيا بضرب أراضي روسيا بواسطة أسلحة بريطانية".