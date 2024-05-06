أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قد تضرب "أي منشأة عسكرية أو عتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية أو أماكن أخرى، في حال استخدمت كييف أسلحة بريطانية لضرب أهداف روسية".
واوضحت الوزارة الروسية في بيان، إنها "أبلغت السفير البريطاني نايجل كايسي بذلك بعدما استدعته الاثنين إثر تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون حول حق أوكرانيا بضرب أراضي روسيا بواسطة أسلحة بريطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.