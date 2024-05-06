عز الدين: المقاومة تمكّنت من أن تضرب صميم الردع الإسرائيلي في قلبه

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن اليمن اليوم يفرض بكل جرأة وقوة وشجاعة، حصاراً وردعاً ضد الكيان الإسرائيلي، كما أن جبهة الإسناد للمقاومة على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية، لن تتوقف طالما أن العدوان مستمر على غزة.

وشدد عز الدين، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لأحد عناصره في بلدة السماعية، على "ضرورة أن لا تتنازل حركات المقاومة في فلسطين عن مطلب وقف إطلاق النار، وعن عودة جميع اللاجئين إلى أرضهم، وأن ينسحب ويخرج هذا العدو من الأرض المحتلة".

واعتبر أن "المقاومة في فلسطين تمكّنت من أن تباغت وتفاجئ وتضرب صميم الردع الإسرائيلي في قلبه، وتهشّم هذا الردع، فأصبح هذا العدو اليوم بنظر العالم عاجز وضعيف وغير قادر على أن يفعل شيئاً بدون دعم أميركي، وكل ما يقوم به من تهويل وتهديد بحرب شاملة ضد لبنان، هو من باب الضغط النفسي على المقاومة، وهذا لن يجدي نفعاً ولم يؤثر في موقف المقاومة شيئاً".