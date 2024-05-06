عن تجاوز اتفاقية السلام للقضاء على حماس.. اتحاد القبائل العربية: مصر لن تتورط في هذه المهمة القذرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو مخطط معلن والاستخبارات الإسرائيلية بعد 6 أيام من عملية طوفان الأقصى سربت معلومات بهذا الشأن.

وقال بكري، في تصريحات لفضائية "العربية الحدث" اليوم الاثنين، إن "اتفاقية السلام الموقعة في عام 1979 وملحقها الأمني في 2005 يمنع أي تحرك باتجاه الحدود المصرية من جانب الأراضي المحتلة أو السيطرة على محور فيلادلفيا لأن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاق، وصدر بيان من مصر أكدت فيه أنه سيكون لها موقف حاسم إذا ما تم الإخلال بهذا الاتفاق".

وعن سؤاله حول هل من الممكن أن تسمح مصر لإسرائيل بتجاوز بعض البنود في اتفاقية السلام للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قال بكري: "مصر لن تتورط في هذه المهمة القذرة، مصر أعلنت منذ البداية أنها مع مصالح الشعب الفلسطيني ومع قضيته ولن تسمح بالتهجير أو أي محاولة لاجتياح رفح والوصول إلى محور محور فيلادلفيا، فمصر أشرف من أن تتورط في مثل هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على اجتياح مدينة رفح التي يقول إنها آخر معقل لحركة حماس في قطاع غزة.

من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة وتداعيات خطيرة على المنطقة.

ودعا جوتيريش إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في قطاع غزة.