المطران سفر في قداس اثنين القيامة: سنورّث إيماننا بيسوع الحي للأجيال القادمة

رفع الأب جورج بحي القرابين على نية الأموات الراقدين في قداس اثنين القيامة الذي أقيم في كنيسة السيدة بحضور نيافة المطران مار يوستينوس بولس سفر وعدد من ابناء الرعية.

وشدد المطران سفر في عظته "على أنّنا في هذا العيد نتذكّر بشكل خاص الأموات الراقدين الذين سبقونا إلى الحياة الأبدية، وذلك لأنّ الكنيسة لا تهتم فقط بأولادها الأحياء بل تصلي من أجل رحمة أبناءها الذين غادروها، فسواء كنّا بالجسد أم بالروح، ما يجمعنا هو إلهنا الواحد". مشيراً إلى انّ هذا "العيد يسمّى باثنين الباعوث لدى الروم وكلمة باعوث هي سريانية "بوعوثو" وتعني: طلبة. "

وأوضح أنّ "الرب يسوع بعد القيامة، لم يظهر لرؤساء الكهنة و للفريسيين لأنه يعلم أن أولئك غير مستحقين وأن ظهوره لن يكون سبب توبتهم إنما سبب دينونة لهم، لذلك ظهر للرسل حتى يبشّروا بموته وقيامته. وهؤلاء التلاميذ حملوا الرسالة وشهدوا من أجلها واستشهدوا لها ونحن بدورنا سوف نورّث للأجيال القادمة إيماننا بيسوع المسيح الحي والقائم من بين الأموات حتى يوم القيامة العامة".