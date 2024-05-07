برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات و الإنشاءات في موازنة وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة وإعادة تأهيل الوحدات الغير ملائمة لخدمة المواطنين.

وأكد النائب، أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة، للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية ،مشددا علي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم علي سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.

وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موزانة الإنشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عدد من الكفاءات في قطاع المشروعات على رأسهم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، والذي أثبت نجاحًا كبيرًا منذ توليه ذلك الملف.