نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عن مسؤولين تأكيدهم ان المقترح الذي تحدثت عنه حماس فيه تغيير طفيف عما قدمته إسرائيل وواشنطن، مشيرين الى ان "رد حماس كان جديا والأمر لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستدخل في اتفاق". وتوقعت الصحيفة ان يحضر مدير وكالة الاستخبارات المركزية محادثات القاهرة اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين: رد حماس كان جديا والأمر لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستدخل في اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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