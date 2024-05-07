اعلن البيت الأبيض في بيان ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ناقش في لقاء مع الملك الأردني عبدالله الثاني آخر التطورات في غزة"، مشيرا الى ان "بايدن والملك الأردني أكدا التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة".
وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض أمس، اكد الملك عبد الله الثاني "اننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة"، معتبرا ان " العالم لا يمكنه تحمّل عواقب هجوم إسرائيلي» على رفح"، لافتاً إلى "وضع أصلاً لا يطاق لأكثر من مليون شخص تم دفعهم نحو رفخ منذ أن بدأت الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن والملك الأردني أكدا التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.