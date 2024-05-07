بايدن والملك الأردني أكدا التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة بغزة

اعلن البيت الأبيض في بيان ان "الرئيس الاميركي جو بايدن ناقش في لقاء مع الملك الأردني عبدالله الثاني آخر التطورات في غزة"، مشيرا الى ان "بايدن والملك الأردني أكدا التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة".

وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض أمس، اكد الملك عبد الله الثاني "اننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري في غزة"، معتبرا ان " العالم لا يمكنه تحمّل عواقب هجوم إسرائيلي» على رفح"، لافتاً إلى "وضع أصلاً لا يطاق لأكثر من مليون شخص تم دفعهم نحو رفخ منذ أن بدأت الحرب".