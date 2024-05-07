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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توقف دخول المساعدات لغزة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أكد رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتجول داخل المعبر من الناحية الفلسطينية، مع رفع العلم الإسرائيلي على المعبر، من خلال عملية قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية التي أتمت السيطرة على الاشتباكات التي جرت في الساعات المتأخرة من ليل أمس.
وقال المطعني، خلال رسالته عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك اشتباكات عنيفة في محيط معبر رفح، إلى أن تم السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ورصد مراسل “القاهرة الإخبارية”، لقطات حية من أمام معبر رفح البري تفيد باستقرار الأوضاع لدى المعبر، والأمور تسير بشكل طبيعي للغاية، لافتًا إلى توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فضلا عن حركة المرور والمسافرين نظرا لسيطرة الجانب الإسرائيلي على الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني.