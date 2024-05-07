توقف دخول المساعدات لغزة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن الجيش الإسرائيلي سيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتجول داخل المعبر من الناحية الفلسطينية، مع رفع العلم الإسرائيلي على المعبر، من خلال عملية قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية التي أتمت السيطرة على الاشتباكات التي جرت في الساعات المتأخرة من ليل أمس.

وقال المطعني، خلال رسالته عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك اشتباكات عنيفة في محيط معبر رفح، إلى أن تم السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.